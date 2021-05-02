Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов забил мяч в ворота «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии.
На 81-й минуте матча узбекистанский форвард получил мяч в штрафной после паса Баделя, опередил защитника и мощно пробил в ближний угол мимо Рейны. Гол стал для Шомуродова 5-м в чемпионате Италии-2020/21. Экс-нападающий «Ростова» забил во втором матче подряд – в прошлом туре он он поразил ворота «Специи» и помог «Дженоа» победить со счетом 2:0.
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- «Лацио» дома обыграл «Дженоа» со счетом 4:3.
- Шомуродов сыграл в 27 матчах Серии А сезона-2020/21, в стартовом составе форвард выходил на поле 14 раз.
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