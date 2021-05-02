Миланский «Интер» за 4 тура до конца сезона выиграл чемпионат Италии. «Нерадзурри» стали чемпионами впервые за 11 лет – в 2010-м клуб праздновал под руководством Жозе Моуринью.

Олды помнят, что состав того клуба был мощнейшим. Назовешь ли ты фамилии 23 игроков, которые привели «Интер»-2010 к победе в Серии А? У тебя 8 минут.

Чемпионат Италии Шомуродов забил во 2-м матче подряд. Насладись голом «Лацио» 3 ЧАСА НАЗАД

«Нерадзурри» выиграли скудетто в 19-й раз, следующий титул принесет клубу вторую звезду над эмблемой.

«Аталанта» с 69-ю очками делит второе место с «Миланом» и опережает на 2 балла «Наполи».

Чемпионат Италии «Интер» – чемпион Италии впервые с 2010 года 4 ЧАСА НАЗАД