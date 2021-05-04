Лиссабонский «Спортинг» может стать последним клубом в карьере нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По информации журналиста Sport Mediaset Клаудио Раймонди, португалец намерен дождаться окончания контракта с туринцами, а после перейти в родной «Спортинг» в статусе свободного агента и завершить там карьеру.

«Роналду уже определился с будущим: он хочет завершить свой цикл в «Ювентусе», а затем два года играть за «Спортинг». Криштиану не собирается покидать Турин прямо сейчас – он намерен полностью отработать контракт, который истекает в 2022 году. Возвращение в Испанию и «Реал» невозможно, в том время как у «Манчестер Юнайтед» нет финансовых возможностей, чтобы купить Роналду. Он не станет уходить из «Юве» по личным причинам, а также из-за связей со спонсорами», – цитирует Раймонди SAPO Desporto

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В Италии Роналду по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Контракт португальца с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.

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