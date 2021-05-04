«Рома» объявила об увольнении главного тренера клуба Паулу Фонсеки. Специалист покинет римлян в конце нынешнего сезона.
«От имени всех сотрудников «Ромы» мы благодарим Паулу Фонсеку за его упорный труд и руководство командой в течение последних двух лет», – приводит слова председателя клуба Дэна Фридкина официальный сайт.
- Итальянские медиа сообщали, что следующим клубом Фонсеки может стать московский «Спартак».
- «Рома» не выигрывает в последних шести матчах. Команда вылетела из Лиги Европы и занимает седьмое место в Серии А.
- В трех предыдщих встречах римляне проиграли с общим счетом 4:11.
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