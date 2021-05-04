Опубликовано 04/05/2021 в 13:29 GMT | Обновлено 04/05/2021 в 13:29 GMT

Португальский тренер Жозе Моуринью официально возглавит «Рому» с сезона-2021/22.

4 мая римский клуб объявил, что главный тренер Паулу Фонсека покинет свой пост в конце сезона, а спустя несколько часов было объявлено имя преемника – им стал 58-летний Моуринью, сообщил официальный твиттер римлян.

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Португалец уже работал в Италии. Моуринью – один из самых успешных тренеров в истории «Интера».

Он принес миланцам требл в 2010 году и является последним иностранным коучем, выигравшим титул Серии А.

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