Португальский тренер Жозе Моуринью официально возглавит «Рому» с сезона-2021/22.
4 мая римский клуб объявил, что главный тренер Паулу Фонсека покинет свой пост в конце сезона, а спустя несколько часов было объявлено имя преемника – им стал 58-летний Моуринью, сообщил официальный твиттер римлян.
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- Португалец уже работал в Италии. Моуринью – один из самых успешных тренеров в истории «Интера».
- Он принес миланцам требл в 2010 году и является последним иностранным коучем, выигравшим титул Серии А.
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