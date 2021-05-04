Пару лет назад Егор Крид наконец порвал контракт с Black Star – после этого автор легендарного «Будильника» начал ходить на все популярные ютьюб-шоу. Он давал интервью, участвовал в аттракционах, врывался на стримы и мелькал в трендах абсолютно каждый день. Когда у Егора деликатно спросили, не многовато ли активности, он честно ответил: «Я вынужден там появляться, иначе про меня могут быстро забыть».

Назначение Жозе в «Рому» – из этой же серии. Моуринью понимает: он выдал посредственный перфоманс с «Челси», катастрофически поплыл в «МЮ» и отработал в «шпорах» так убого, что вместо него поставили 29-летнего парня без опыта и авторитета. Больше всего Особенный боится выпасть из обоймы востребованных коучей и стать иконой из прошлого. Он совершенно не хочет сидеть на вилле, звонить агенту и слышать грустный ответ: «Ну, может, потом что-нибудь будет. Кстати, тут богачи из Японии обращались – давай попробуем?» Нет, такой расклад страшно пугает стареющего, но все еще амбициозного Жозе.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

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Моур помнит, как тосковал без футбола после увольнения из «МЮ»: в одном из интервью он даже пустил слезу – настолько ему важно работать в топ-лиге. Поэтому после «Тоттенхэма» он уже не смог взять паузу для перезагрузки, а подписал первый более-менее приличный договор. Еще 10 лет назад Моуринью назвал бы «Рому» лузерским и закомплексованным клубом, но сейчас выбора нет. Тем более, у гордого Жозе найдется куча оправданий: римляне играют в элитном чемпионате и доползли до полуфинала ЛЕ, а еще недавно запрыгивали в полуфинал ЛЧ. Так что с точки зрения статуса и денег (у «Ромы» – третья ведомость в Серии А) «джеларосси» подходят сегодняшнему Особенному. Да и глобально они котируются точно не ниже, чем совсем уж меметичный «Тоттенхэм».

Правда, со стороны «Ромы» контракт с Жозе все равно смотрится абсурдно. Клуб старательно договаривался с модным и прогрессивным Сарри, но выбрал законсервированного Моура – это удивительно. К тому же у португальца публичный и непогашенный конфликт с Мхитаряном: теперь шансы на летнее продление Генриха стремятся к нулю.

Понять логику боссов «Ромы» почти нереально – остается лишь предположить, что они хотят прокачать медийность и рассчитывают, что Жозе вздернет Серию А чисто на контратаках. В Италии, вопреки стереотипам, сейчас одна из самых открытых лиг, поэтому в теории Жозе может организовать пару приличных сезонов. Например, побороться за выход в ЛЧ и перестать унизительно проигрывать прямым конкурентам, как это хронически делал Фонсека.

Но пока кажется, что Моуринью наняли исключительно от скуки: раньше у Рима был ньюсмейкер в лице Тотти, потом Ческо ушел, и городу понадобился новый спикер. Жозе точно справится со спектаклями на пресс-конференциях, но шоу вряд ли затянется. Вместо того, чтобы выдохнуть и модернизировать взгляды на футбол, Моур убегает от безработицы. Впрочем, если португалец не поменяется, она все равно его догонит. И тогда придется работать экспертом, либо снова соглашаться на любые офферы, которые притащит старательный Жорже Мендеш.

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