Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал назначение в «Рому» с сезона-2021/22.

«Спасибо семье Фридкиных за то, что выбрали меня в качестве тренера этого великого клуба и позволили быть частью их проекта. После встреч с владельцами и генеральным директором клуба Тьяго Пинто я сразу понял всю степень их амбиций в отношении развития «Ромы». Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего и надеюсь, что СМИ должным образом оценят все, что я буду говорить дальше. Вперед, «Рома»!», – приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

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«Мы приветствовуем Жозе Моуринью в качестве члена семьи «Ромы» с большой радостью и трепетом. Великий чемпион, завоевавший трофеи на всех уровнях, Жозе обеспечит колоссальное лидерство и опыт в нашем амбициозном проекте. Назначение Моуринью – огромный шаг в построении долгосрочной и стойкой ментальности победителей во всем клубе», – заявили президент клуба Дэн Фридкин и вице-президент Райан Фридкин.

«Как только Жозе стал доступен для переговоров, мы тут же ухватились за возможность пригласить одного из величайших менеджеров всех времен. Мы были потрясены желанием побеждать и его страстью к игре: независимо от того, сколько трофеев выиграл Жозе, его основная цель всегда сосредоточена на будущем. Он обладает знаниями, опытом и лидерскими качествами, чтобы соревноваться на всех уровнях.

Мы знаем, что для создания успешного спортивного проекта требуется время, терпение и компетентные люди на соответствующих должностях. Мы абсолютно уверены, что Жозе станет идеальным тренером для нашего проекта как в ближайшем, так и в долгосрочном будущем. Вместе с видением и амбициями Дэна и Райана Фридкинов мы заложим основы обновленной «Ромы», – сказал Тьяго Пинто, генеральный директор римлян.

Португалец уже работал в Италии. Моуринью – один из самых успешных тренеров в истории «Интера».

Он принес миланцам требл в 2010 году и является последним иностранным коучем, выигравшим титул Серии А.

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