Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы» серьезным образом улучшило положение клуба на фондовом рынке.

Всего через несколько минут после официального анонса римлян о том, что португалец возглавит клуб с сезона-2021/22, котировки акций «Ромы» увеличились на 12%, сообщает журналист Джованни Капуано.

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Жозе Моуринью подписал с «Ромой» 3-летний контракт.

Португалец уже работал в Италии c 2008 по 2010 годы. Моуринью – один из самых успешных тренеров в истории «Интера».

Он принес миланцам требл в 2010 году и является последним иностранным коучем, выигравшим титул Серии А.

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