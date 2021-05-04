Опубликовано 04/05/2021 в 16:04 GMT | Обновлено 04/05/2021 в 16:08 GMT

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы» с сезона-2021/22.

«Я думаю, он идеально подходит для итальянских команд. Они по-прежнему в большей степени действуют от обороны в сравнении с остальными европейскими клубами, а Моуринью специализируется на создании сильной защиты. За «Рому» не играют суперзвезды, поэтому не случится никаких столкновений личностей – Моуринью добьется своего. В таких условиях Моуринью наиболее эффективен.

Думаю, его возвращение сделает Серию А сильнее, но как болельщик «Ювентуса» я не жду этого. Команды Моуринью очень сложно сломать. Когда «Юве» и «Рома» сыграют в следующем году, это будет похоже на вырывание зубов», – приводит слова легенды Football Italia

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Но Фабио Капелло считает, что приглашение Моуринью не решит всех проблем «Ромы»:

– Для победы недостаточно подписать отличного тренера – вам также нужны игроки. Он очень престижный и опытный коуч. И, прежде всего, отлично знает Италию. Так что все намного проще. «Рома» в непростом положении, но Моуринью отлично показывает себя в трудностях. Как и все фанаты «Ромы», я надеюсь, что у него впереди такие же успехи, как и в «Интере, – заявил экс-тренер римлян.

Жозе Моуринью подписал с «Ромой» 3-летний контракт.

Португалец уже работал в Италии c 2008 по 2010 годы. Моуринью – один из самых успешных тренеров в истории «Интера».

Он принес миланцам требл в 2010 году и является последним иностранным коучем, выигравшим титул Серии А.

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