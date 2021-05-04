Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился эмоциями от победы в Серии А и рассказал, кого считает лучшим форвардом мира.

«Я очень надеюсь, что другие футболисты сборной Бельгии также смогут стать чемпионами по итогам сезона: Куртуа, Эден и Торган Азары, Витсель, Де Брёйне. Завоевание титула приносит необходимый опыт и позволяет лучше понять, как вести себя на поле. С победой приходит убийственный менталитет, которого мне немного не хватало. Лучший нападающий в мире? Без сомнения, Карим Бензема», – сказал Лукаку в эфире программы La Tribune на бельгийском телеканале RTBF.

Статистика Карима Бензема в чемпионате Испании-2020/21 – 21 гол и 8 ассистов в 30 матчах.

Ромелу Лукаку забил 21 мяч и сделал 10 голевых передач в 33 матчах Серии А-2020/21.

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