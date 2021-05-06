Опубликовано 06/05/2021 в 18:05 GMT | Обновлено 06/05/2021 в 18:13 GMT

Нападающий «Пизы» Микеле Маркони дисквалифицирован за расистское оскорбление полузащитника «Кьево» Джоэла Оби. Инцидент произошел во время матча Серии Б в декабре.

Маркони отстранили на 10 матчей, сообщает Итальянская федерация футбола . В «Кьево» утверждали, что нападающий произнес фразу о восстании рабов в адрес Джоэла Оби:

«После расистской фразы «восстание рабов», сказанной Маркони в отношении Оби, «Кьево» выражает свою солидарность с нашим игроком, которого оклеветали. Это не имеет ничего общего с базовыми ценностями спорта, этикой и уважением».

Чемпионат Италии. Серия В Команда Гаттузо вылетела из Серии В, пропустив меньше всех в лиге 09/05/2017 В 16:03

Микеле Маркони провел 35 матчей в Серии Б, забил 13 мячей и сделал два ассиста.

Джоэл Оби сыграл 28 встреч, забил четыре мяча и отдал одну передачу.

Чемпионат Италии. Серия В Гаттузо в знак протеста покинул «Пизу», которую вывел в Серию Б 2 месяца назад 31/07/2016 В 15:18