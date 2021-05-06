Нападающий «Пизы» Микеле Маркони дисквалифицирован за расистское оскорбление полузащитника «Кьево» Джоэла Оби. Инцидент произошел во время матча Серии Б в декабре.
Маркони отстранили на 10 матчей, сообщает Итальянская федерация футбола. В «Кьево» утверждали, что нападающий произнес фразу о восстании рабов в адрес Джоэла Оби:
«После расистской фразы «восстание рабов», сказанной Маркони в отношении Оби, «Кьево» выражает свою солидарность с нашим игроком, которого оклеветали. Это не имеет ничего общего с базовыми ценностями спорта, этикой и уважением».
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- Микеле Маркони провел 35 матчей в Серии Б, забил 13 мячей и сделал два ассиста.
- Джоэл Оби сыграл 28 встреч, забил четыре мяча и отдал одну передачу.
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