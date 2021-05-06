Полузащитник «Читтаделлы» Кристиан Д'Урсо попал под следствие после трагичного инцидента на базе команды. Футболист обвиняется в непредумышленном убийстве сотрудника клуба.
Д’Урсо был за рулем, когда его машина наехала на велосипед Симонетто недалеко от тренировочного поля. Инцидент произошел 23 апреля, но 77-летний Лино Симонетто скончался в больнице через шесть дней. На Д'Урсо завели дело о непредумышленном убийстве, сообщает Il Gazzettino.
- Д’Урсо – бывший футболист юношеской команды «Ромы».
- В нынешнем сезоне он провел 30 матчей в серии Б, забил три мяча и сделал два ассиста.
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