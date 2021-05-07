В воскресенье ​​Антонио Конте и его футболисты могли спокойно усесться перед огромной плазмой и закинуть ноги повыше. Накануне вечером они вернулись с итальянского севера в приподнятом настроении – голы Кристиана Эриксена и Ашрафа Хакими обеспечили «Интеру» уверенную победу над «Кротоне» и вплотную приблизили клуб к долгожданному скудетто. У преследователей еще оставались математические шансы, но в раздевалке «нерадзурри» уже царила чемпионская атмосфера. Алексис Санчес выложил в инстаграм фото с патчем победителей Серии А, мотками ниток и сине-черной джерси.

Игроки «Интера» могли заняться рукоделием за просмотром матча «Аталанты» против «Сассуоло». От первого титула с 2010 года их отделяли 90 минут футбола, и бергамаски не подвели – ничья официально короновала «Интер». Девятилетняя гегемония «Ювентуса» завершилась.

Футбол «Интер» и «Аякс» – чемпионы, Месси – с дублем 02/05/2021 В 22:21

36-летний капитан Самир Ханданович, Андреа Раноккиа, Данило Д’Амброзио и Марсело Брозович – главные старожилы клуба – пережили с командой по-настоящему темные времена. Фанаты миланцев за это время тоже повидали всякое: чемпионство соседей, период под руководством Вальтера Маццарри, швырявшего бутылки и скидывавшего вину за поражения на дождь, покупку Жонатана, Рикардо Альвареса, Додо и Здравко Кузмановича на место Хавьера Дзанетти, Диего Милито, Эстебана Камбьяссо и Самуэля Это'о.

Вальтер Мадзарри и Антонио Конте Фото: Getty Images

Клуб пережил и беспорядочную смену владельцев, с которой болельщики ждали новой эры, возвращения величия и борьбы с «Ювентусом». Но рвения новых боссов поначалу хватало только на хаотичные вложения в игроков вроде Жоау Мариу и Габриэля Барбосы. Травматические воспоминания делают новый триумф еще более ярким.

Конте не раз говорил, что задача по возрождению «Интера» – самая тяжелая в его карьере. Труднее, чем поднять «Ювентус» с седьмого места до чемпионства или проделать то же самое с «Челси» в первый год работы в английском футболе в условиях конкуренции с Пепом Гвардиолой, Юргеном Клоппом и Жозе Моуринью.

Связь Конте с «Ювентусом» означала, что его могли не принять на новом месте. Он лучше других понимал, с кем предстоит соперничать – «Ювентус» с момента его отставки в 2014 году стал только сильнее. Туринцы заманили Криштиану Роналду, обзавелись менталитетом победителя (к формированию которого Антонио приложил руку), дважды за четыре года вышли в финал Лиги чемпионов и стабильно зарабатывали значительно больше миланцев – по подсчетам Delloitte , за сезон-2017/18 доход «Юве» составил 394,9 млн евро, а «Интер» обогатился всего на 280,8 млн евро. Разницу в трансферных бюджетах и зарплатных ведомостях не могли компенсировать даже инвестиции новых владельцев «нерадзурри».

Конте был идеальным кандидатом для решения задачи, которую многие считали невыполнимой – на момент перехода коуч закончил четыре из пяти последних сезонов в клубном футболе с чемпионским титулом. Одно его назначение делало команду главным кандидатом на свержение «старой синьоры». Высокие ожидания вряд ли облегчали задачу, несмотря на внушительный по меркам Серии А трансферный бюджет и высокий оклад – Андреа Пирло, Джанпьеро Гасперини, Стефано Пьоли, Симоне Индзаги и Паулу Фонсека зарабатывают приблизительно столько же вместе.

Конте не любит, когда его называют скандалистом, но с первого дня в «Интере» ему пришлось бороться не только с соперниками по чемпионату Италии, но и с разногласиями внутри клуба – в конце сезона-2019/20 коуч препирался с руководством и был близок к уходу. Антонио выражал недовольство трансферной политикой: клуб бил рекорды ради приглашения Ромелу Лукаку и Николо Бареллы, но тренеру до последнего пришлось ждать нужных игроков. А футболисты, от которых он хотел избавиться – вроде Мауро Икарди и Раджи Найнгголана – сидели в команде до конца лета. Части состава не хватало опыта, кто-то приехал из-за границы, опыт побед в больших турнирах был у единиц.

Все это не помешало Конте в первый же сезон с «Интером» набрать на 13 очков больше, чем было у клуба в последней кампании, и финишировать в одном балле позади «Ювентуса» – в 2010-м у завоевавшего требл состава было столько же очков. Антонио вывел команду в финал Лиги Европы, но сезон все же закончился для «нерадзурри» без трофеев и с двумя поражениями от «старой синьоры» в чемпионате.

Печальное завершение и распри с руководством поставили будущее Конте в Милане под вопрос, но кризисные переговоры с боссами все же убедили Антонио продолжить работу над проектом. «Юве» уволил Маурицио Сарри и поставил на его место неопытного Андреа Пирло – у болельщиков «Интера» появилась надежда.

Фанаты «Интера» празднуют чемпионство Фото: Getty Images

Клуб оформил скудетто за несколько туров до конца турнира, и со стороны могло показаться, что Конте без проблем забрал титул, но на деле все было не так. Впечатляющая трансферная кампания позапрошлого лета продолжилась покупкой Хакими у «Реала» за 40 млн евро, после чего денежный поток иссяк – тренер мог рассчитывать только на высокооплачиваемых ветеранов, которых приглашали за небольшие деньги или бесплатно.

«Интеру» не хватало стабильности на старте сезона, у игроков был небольшой перерыв на отдых между финалом Лиги Европы и первыми матчами в новом чемпионате, а Конте активно экспериментировал с составом и схемами. Антонио опустил Александра Коларова в тройку защитников, превратил вингеров в крайних игроков обороны, а в атаку отправил пару Лукаку-Лаутаро при поддержке 10-го номера. «Нерадзурри» создавали множество шансов, но не использовали их, а отсутствие баланса часто делало команду уязвимой. В конце ноября коуч отказался от чистого плеймейкера, заставил футболистов играть глубже и меньше ротировал – вскоре это дало плоды.

Впервые оборона «Интера» провела два матча в одинаковом сочетании только в начале декабря, но с тех пор клуб набрал сумасшедший ход. Вылет из Лиги чемпионов позволил игрокам сосредоточиться на Серии А, дал им возможность лучше восстанавливаться и тактически готовиться к матчам. В середине января Конте впервые в карьере обыграл «Ювентус». Перед февральской паузой на матчи сборных «Интер» обогнал «Милан», а затем разгромил соседей со счетом 3:0 – с тех пор единственным соперником «нерадзурри» стали они сами.

Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес, «Интер» Фото: Getty Images

Символом триумфа среди футболистов обязан стать Лукаку, сформировавший устрашающее партнерство в атаке с Лаутаро, но в составе чемпионов достаточно героев. Надежность, выносливость и стремительное развитие Бареллы помогли команде на дистанции. Скорость и кроссы Хакими обеспечили Конте дополнительный вариант построения игры. Маттео Дармиан стал талисманом «Интера» и добыл драгоценные победы над «Вероной» и «Кальяри». Иван Перишич и Кристиан Эриксен засверкали в новых амплуа, оборона по ходу сезона обрела баланс и закрепила статус лучшей в Италии.

У клуба по-прежнему большие проблемы с финансами, в основном составе команды много возрастных игроков, и выступления на два фронта вряд ли позволят «Интеру» повторить успех без серьезного омоложения. Летом Конте и руководству предстоит очередной раунд переговоров, а фанаты «нерадзурри» будут праздновать долгожданное скудетто и надеяться, что компромисс все же будет найден.

Чемпионат Италии Конте показал Аньелли средний палец, тот оскорбил в ответ 10/02/2021 В 05:56