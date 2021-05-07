Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина, который несколько дней назад вернулся в общую группу после травмы.

«Кокорин вернулся после сложного периода, связанного с травмой. Он приступил к тренировкам на поле только несколько дней назад – ему нужно вернуться к лучшим кондициям. Он попадет в заявку на матч с «Лацио», но нет уверенности, что он сыграет. Мы примем окончательное решение совместно с медицинским штабом», – цитирует Якики fiorentina.it

Кокорин дебютировал за «Фиорентину» 5 февраля и с тех пор отыграл за клуб 79 минут в трех матчах. За это время форвард не отметился результативными действиями.

В последний раз Александр выходил на поле 3 марта в матче против «Ромы».

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