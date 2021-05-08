«Ювентус» находится в поиске кандидатур на замену главному тренеру Андреа Пирло. У туринцев есть уже два варианта.

Руководство клуба присматривается к Зинедину Зидану, который в данный момент возглавляет мадридский «Реал», и Дженнаро Гаттузо, который занят в «Наполи». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Президент «Юве» Андреа Аньелли хотели бы заполучить Зидана, но в Мадриде тот получает 12 миллионов евро в год. Требования Гаттузо не такие высокие, поэтому его считают приемлемым вариантом для «Ювентуса».

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