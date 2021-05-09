Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил «Парме» в 35-м туре Серии А и помог команде из Бергамо победить на выезде со счетом 5:2.

Россиянин не попал в стартовый состав и вышел на замену на 58-й минуте вместо украинца Руслана Малиновского, который открыл счет в матче. На 93-й минуте Миранчук оказался первым на подборе в штрафной площади и мощным ударом под перекладину оформил окончательный счет в матче. Гол стал для Алексея четвертым в Серии А-2020/21 и седьмым во всех турнирах.

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Беспроигрышная серия «Аталанты» насчитывает уже 8 матчей. У клуба из Бергамо 6 побед и 2 ничьи.

Миранчук принял участие в пяти из этих восьми матчей и забил 2 мяча.

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