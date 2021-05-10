Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заявил, что не планирует подавать в отставку после разгрома от «Милана» в 35-м туре Серии А.

«Я не думаю об отставке, у меня нет таких планов. Моя работа продолжается, несмотря на все трудности. Я буду работать до тех пор, пока руководство «Ювентуса» не укажет мне на дверь», – приводит слова Пирло Sky Sport

«Ювентус» проиграл «Милану» со счетом 0:3. По мячу забили Браим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори.

Туринцы идут на пятом месте с 69 очками, команда Стефано Пиоли – третья с 72 баллами.

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