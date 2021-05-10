«Ювентус» принял решение уволить главного тренера команды Андреа Пирло после разгромного поражения от «Милана» в матче Серии А.

Пирло в любом случае будет отправлен в отставку, и руководство туринцев думает об увольнении до конца нынешнего сезона. Ассистент итальянского тренера, хорват Игор Тудор, готов руководить командой уже в игре против «Сассуоло» 12 мая, сообщает La Stampa

«Ювентус» проиграл «Милану» со счетом 0:3. По мячу забили Браим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори.

Туринцы идут на пятом месте с 69 очками, команда Стефано Пиоли – третья с 72 баллами.

Чемпионат Италии «Не думаю об отставке». Пирло не уйдет после 0:3 от «Милана» 6 ЧАСОВ НАЗАД

Чемпионат Италии «Юве» рассматривает Зидана и Гаттузо вместо Пирло (Tuttosport) 08/05/2021 В 05:25