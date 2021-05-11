«Мино, я не понимаю, почему он тянет?» – Златан Ибрагимович доставал своего агента Мино Райолу в марте 2006-го. Босс «Ювентуса» Лучано Моджи несколько раз переносил сроки подписания нового контракта со шведом под любым предлогом. Многие в клубе тогда заметили, что всегда источавший уверенность и нагонявший страх на игроков властный менеджер превратился в подавленного старика с отсутствовавшим взглядом. Причина депрессии Моджи вскрылась в начале мая, когда Италию потряс один из самых мощных коррупционных скандалов, а Лучано стал одним из главных его фигурантов.

Итальянские болельщики и раньше догадывались о нечестной игре со стороны туринцев, но масштабы Моджиполи – такое название тотальному беспределу в кальчо дала La Gazzetta dello Sport – оказались беспрецедентными и потрясающими воображение. Сотрудники прокуратуры Рима и Неаполя несколько месяцев прослушивали переговоры Моджи с главой судейского комитета Серии А Пьерлуиджи Пайретто, вице-президентом Футбольной федерации Италии Иноченцо Маццини и бывшим министром внутренних дел Джузеппе Пизану. Следователи выяснили, что босс «Юве» в течение 10 лет влиял на результаты матчей, а в последние годы совершенно потерял страх.

Тренер сборной Италии Марчелло Липпи и патрон «Ювентуса» Лучано Моджи Фото: Imago

Чемпионат Италии Криш пропустил тренировку после 0:3 и поехал на завод «Феррари» ЧАС НАЗАД

Самым высоким уровнем коррупции отметился сезон-2004/05 – прокуроры насчитали 19 подозрительных матчей с участием мафии Моджи. Туринский дон Корлеоне определял вместе с Пайретто и его заместителем Паоло Бергамо, какие судьи должны судить матчи его клуба, а какие – главных конкурентов. Конкуренты убивались беспощадно, а «Ювентус» почти всегда побеждал. Единственная накладка произошла в матче против «Реджины» 6 ноябре 2004 года, проигранном туринцами со счетом 1:2. Судья Папареста отказался выполнять инструкции руководства и по ходу встречи отменил голы Ибрагимовича и Капо. После игры взбесившийся Моджи влетел в судейскую комнату, обложил арбитров матом, пообещал навсегда отстранить от матчей и запер на три часа в раздевалке.

Мафиозные щупальца протянулись далеко за пределы судейского комитета. С помощью Ассоциации спортивных агентов GEA World Моджи имел влияние на игроков – в этой организации работал сын Моджи Алессандро, а также Давиде Липпи, сын бывшего тренера «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи. Компания обладала правами на 200 игроков и тренеров Серии А. Футболистов заставляли заключать контракты с GEA World под угрозой разрушения карьеры – одним из таких примеров стал переход Фабио Каннаваро из «Интера» в «Ювентус».

«У тебя хорошо шел бизнес, тебя защищала полиция, и тебе не нужны были такие друзья, как я. А теперь ты приходишь ко мне и говоришь: «Дон Корлеоне, я хочу справедливости». Но ты просишь без уважения, не предлагаешь дружбы», – Моджи десятки раз цитировал в переговорах полюбившуюся цитату из «Крестного отца». Лучано обожал, когда его просили об услуге, особенно после того как он сам способствовал попаданию оппонента в сложную ситуацию.

Вице-президент «Ювентуса» Роберто Беттега и Алессандро Моджи Фото: Getty Images

Самая показательная и поучительная история подобного характера произошла с «Фиорентиной» и ее почетным президентом Диего Делла Валле. Патрон «фиалок» противостоял итальянским топам в качестве лидера малых клубов в борьбе за распределение денег от продажи прав на телетрансляции матчей Серии А. Суперклубы хотели больший кусок пирога, Делла Валле требовал равного отношения, но сдался после нескольких надругательств судей над «Фиорентиной» и угрозы вылета в Серию В. В телефонной беседе Моджи принял покаяние коллеги, пообещал помочь и сдержал слово – ошибки судей прекратились, и команда сохранила место в топ-дивизионе в последнем туре.

Моджи работал с десятком судей, главный киллером из которых считался судивший матчи еврокубков и обладавший высоким статусом Морган де Сантис. На переговорах Лучано называл работу этого арбитра безукоризненной и приводил в пример игру «Болоньи» с «Фиорентиной» в декабре 2004-го, когда Де Сантис раздал 6 желтых карточек ведущим игрокам «фиалок», и все они пропустили следующий матч с «Юве» из-за дисквалификации.

За год до разоблачения об опасности Моджи предупреждал сын Алессандро, но Счастливчик Лучано (так его прозвали еще во время работы с «Наполи» и контактов с местной мафией) назвал это чушью. В результате под раздачу попал Моджи и все причастные к договорным матчам и обращавшиеся за помощью к Счастливчику клубы. Согласно первоначальному решению суда, «Фиорентина» и «Лацио» были сосланы в Серию В, но арбитраж их восстановил в классе с очковыми потерями -19 и -11 баллов соответственно. А «Милан» и вовсе получил право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Итальянский судья Массимо Де Сантис в матче Лиги чемпионов Фото: Getty Images

Сложнее всего пришлось «Ювентусу»: лишение скудетто в двух последних сезонах и понижение в классе со штрафом в 17 очков. Моджи получил пожизненный запрет на занятие футбольной деятельностью и 5 лет и 4 месяца тюрьмы – после апелляции срок сократили на три года. В 2015 году туринский клуб подал в суд на Итальянскую федерацию футбола с требованием возместить ущерб в размере 443 млн евро за ссылку в Серию В, но проиграл дело.

Помимо Моджи, пожизненный бан получил его помощник Антонио Джираудо, а также президент Итальянской федерации футбола Франко Карраро и вице-президент Инноченцо Маццини. Судью Де Сантиса отстранили от футбола на 4,5 года, а руководитель «Милана» Адриано Галлиани забанили на 5 месяцев.

Как правило, если хочешь разобраться в причинах громкого скандала, то нужно искать сторону, которая получила наибольшую выгоду. После Моджиполи (другое название – Кальчополи) в Италии много писали о причастности к истории «Интера» и его владельца Массимо Моратти. Именно миланскому клубу отошло отобранное у «Юве» скудетто-2005/06, которое туринские тиффози называют картонным, а также индульгенция на доминирование в течение следующих сезонов.

Массимо Моратти с Кубком чемпионов Фото: Getty Images

Немаловажно, что первой о скандале во всех подробностях написала La Gazzetta dello Sport, которая принадлежит Моратти. Все телефонные переговоры записала Telecom Italia – ее руководитель Гвидо Росси приходился не только близким другом Массимо, но и входил в число акционеров «Интера». После скандала клуб Моратти выиграл четыре скудетто подряд и зарулил успешный цикл победой в Лиге чемпионов-2009/10.

После того успеха Моратти обанкротился, «Интер» продали китайским владельцам, а «Юве» за последние 10 лет вернул былую мощь и снова начала доминировать. Поэтому в победе «Интера» в последнем сезоне Серии А есть определенный символизм: скандал 15-летней давности и последовавшее очищение были нужны, чтобы сегодня в итальянском футболе царила честная конкуренция.

Чемпионат Италии «Ювентус» исключат из Серии А, если клуб не покинет Суперлигу 17 ЧАСОВ НАЗАД