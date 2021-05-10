Туринский «Ювентус» будет исключен из числа участников Серии А, если не примет решение о выходе из Суперлиги. Об этом заявил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

«Правила просты. Если «Ювентус» на момент старта нового сезона по-прежнему будет частью Суперлиги, он не сможет участвовать в Серии А. Мне будет очень жаль болельщиков, но правила есть правила, и они применимы ко всем. Я надеюсь, что это противостояние скоро закончится», – сказал Гравина в эфире неаполитанской радиостанции Kiss Kiss

О создании Суперлиги 12 крупнейшими клубами Англии, Италии и Испании было объявлено в ночь на 19 апреля, а уже вечером 20-го проект потерпел крах. Босс «Юве» Андреа Аньелли – один из руководителей Суперлиги.

«Ювентус» – самый титулованный клуб Италии. Туринцы выигрывали Серию А рекордные 36 раз.

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Лига чемпионов УЕФА «Реал», «Барса» и «Юве» выпустили заявление о Суперлиге 08/05/2021 В 10:22