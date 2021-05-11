Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку команды после разгромного поражения (0:3) от «Милана» в 35-м туре чемпионата Италии.

Вместо посещения тренировки 36-летний португалец отправился на базу «Феррари» в Маранелло вместе с президентом клуба Андреа Аньелли и генеральным директором Exor Джоном Элканном. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В Маранелло Роналду встретился с пилотами «Феррари» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, подарив им футболки «Ювентуса» с подписью.

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Exor – холдинговая компания, которой управляет семья Аньелли. Она сотрудничает и с «Ювентусом», и с «Феррари».

После поражения от «Милана» «Юве» идет на пятом месте Серии А.

«Феррари» после четырех гонок идет пятой в Кубке Конструкторов. На последнем Гран-при Испании оба пилота набрали очки.

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