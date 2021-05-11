Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини покинет команду по окончании сезона по состоянию здоровья. За клуб из Флоренции выступает российский нападающий Александр Кокорин.

«Я хотел вернуться, чтобы помочь и попытаться поделиться своим опытом. Сделал это очень охотно и от всей души. Все мои мысли сейчас о том, чтобы закончить сезон как можно лучше, но даже если он закончится хорошо, я пойду своим путем. Здесь я не только занимаюсь тренерской работой – теряю здоровье. Возможно, будет лучше задуматься о других вещах», – цитирует Якини Football Italia

Кокорин пришел в «Фиорентину» в январе при Чезаре Пранделли. В марте главным тренером назначили Якини.

Кокорин дебютировал за «Фиорентину» 5 февраля и с тех пор отыграл за клуб 79 минут в трех матчах. За это время форвард не отметился результативными действиями.

В последний раз Александр выходил на поле 3 марта в матче против «Ромы».

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