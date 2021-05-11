Легендарный вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объявил, что во второй раз покинет команду.
«Я принял решение покинуть «Ювентус» в конце сезона. Я не продлеваю контракт», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Джиджи.
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- Буффон выступал за «Ювентус» в 2001-18 годах, потом провел один сезон в «ПСЖ» и вернулся в Турин.
- Со «старой синьорой» Джиджи 10 раз завоевал скудетто, выиграл 4 Кубка и 6 Суперкубков страны.
- Буффон трижды выходил с «Ювентусом» в финал Лиги чемпионов, но все три раза проиграл.
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