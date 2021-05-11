Легендарный вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объявил, что во второй раз покинет команду.
«Я принял решение покинуть «Ювентус» в конце сезона. Я не продлеваю контракт», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Джиджи.
Футбол
Холанн и Мбаппе назвали самых сложных оппонентов в карьере
26/03/2021 В 13:36
  • Буффон выступал за «Ювентус» в 2001-18 годах, потом провел один сезон в «ПСЖ» и вернулся в Турин.
  • Со «старой синьорой» Джиджи 10 раз завоевал скудетто, выиграл 4 Кубка и 6 Суперкубков страны.
  • Буффон трижды выходил с «Ювентусом» в финал Лиги чемпионов, но все три раза проиграл.
Доннарумма воюет с «Миланом» из-за денег. Ему даже нашли замену
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат России
Остановил Месси и получил оффер «Барсы». Почему Рыжиков великий
11/03/2021 В 09:41
Чемпионат Италии
Вратарь «Юве» Буффон назвал дату, когда точно завершит карьеру
03/03/2021 В 13:50