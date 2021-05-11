Опубликовано 11/05/2021 в 12:01 GMT | Обновлено 11/05/2021 в 12:03 GMT

Легендарный вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объявил, что во второй раз покинет команду.

«Я принял решение покинуть «Ювентус» в конце сезона. Я не продлеваю контракт», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Джиджи.

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Буффон выступал за «Ювентус» в 2001-18 годах, потом провел один сезон в «ПСЖ» и вернулся в Турин.

Со «старой синьорой» Джиджи 10 раз завоевал скудетто, выиграл 4 Кубка и 6 Суперкубков страны.

Буффон трижды выходил с «Ювентусом» в финал Лиги чемпионов, но все три раза проиграл.

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