Джанлуиджи Доннарумма, «Милан»

Джанлуиджи Доннарумма, «Милан» Фото: Getty Images

22-летний голкипер проводит шестой сезон за «россонери», причем в каждом летает по раме не менее чем в 30 матчах чемпионата. Первые слухи об уходе пошли в феврале – Corriere della Sera писала, что Доннарумма хочет годовую зарплату в 10 млн евро, но руководство предлагает только семь миллионов без учета бонусов. В список интересующихся вратарем угодили «ПСЖ» с «Челси», но самый активный – это «Ювентус». В Турине кладут Джиджи нужную десятку, тифози «Милана» требовали от футболиста немедленного ухода в «Юве», а инсайдеры уже нашептали о замене – на «Сан-Сиро» летит голкипер «Лилля» Майк Меньян.

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Хакан Чалханоглу, «Милан»

У турка с немецким паспортом истекает четырехлетний контракт с «россонери». В медиа просачивались слухи о переговорах еще в феврале – клуб настаивал на небольшом повышении зарплаты (Хакан сейчас получает 2,5 млн евро в год), Чалханоглу готов уступить с 5,5 млн евро до 5 млн, но в руководстве давали только 4 миллиона. Уже месяц инсайдеры молчат об интересе к плеймейкеру со статистикой 4+9 – видимо, все идет к новому соглашению с «Миланом».

Генрих Мхитарян, «Рома»

Для армянского мастера не было ничего более неожиданного, чем назначение Жозе Моуринью в Рим следующим летом. Из-за Особенного Мхитарян покинул «МЮ», игрок никак не вписывается в схемы Жозе, но при этом проводит удачный сезон – выбил 10+10 в Серии А. Генрих – четвертый в финансовой ведомости клуба, и остальным фирмам будет тяжело повторить контракт 32-летнему футболисту с зарплатой в 3,5 млн евро. Вроде бы на горизонте виден интерес «Ювентуса», но про других кандидатов ничего не слышно.

Эльсейд Хюсай, «Наполи»

27-летний албанский латераль наверняка рассчитывает на последний крупный контракт в карьере. Осенью 2020-го Хюсаем интересовался московский «Спартак», Де Лаурентис просил 10 миллионов евро, но Федун давал только 8 мультов. ESPN писал о том, что Эльсейд попал в виш-лист «Пари Сен-Жермен», но самое вероятное направление – «Милан». На «Сан-Сиро» не потянут выкуп Диогу Далота из «МЮ», поэтому возьмут более бюджетного албанца.

Никола Максимович, «Наполи»

Травматичный защитник за последние три сезона ни разу не проводил больше 22 матчей Серии А за сезон, поэтому логично, что в Неаполе готовы слить его бесплатно. Да, у Максимовича всего лишь четвертое место с конца в зарплатной ведомости клуба (за год на карточку капает 1,2 млн евро), но в такой ситуации это все равно деньги на ветер. Corriere dello Sport пишет об интересе «Интера», «Фиорентины» и «Лацио», так что без работы в Италии серб точно не останется.

Данило Д’Амброзио, «Интер»

Данило Д'Амброзио (слева), Ашраф Хакими и Лаутаро Мартинес, «Интер» Фото: Getty Images

В схеме Конте с тремя защитниками опытный Д’Амброзио проиграл конкуренцию Бастони, Шкриниару и Де Врею. Логично, что вместо 32-летнего универсала «нерадзурри» поищут кого-то помоложе под Лигу чемпионов. Инсайды La Gazzetta dello Sport утверждают , что у агента Данило уже есть предложения от «Ромы», «Фиорентины» и «Милана», так что в Серии А такие футболисты так и продолжат бродить по кругу между семью-восемью командами.

Николя Н’Кулу, «Торино»

30-летний центрбек провел большую часть карьеры во Франции («Монако», «Марсель», «Лион»), но вот уже на четыре года застрял в гранатовой половине Турина. Только в этом сезоне у Н’Кулу меньше 30 матчей в чемпионате, но это не отпугивает менеджеров английских клубов. Tuttosport заметил скаута «Манчестер Юнайтед» на мартовском матче «Торино» с «Кальяри», плюс за Николя следят в «Лидсе». Защитник не продлит контракт и не хочет оставаться в клубе, так что кто-то из АПЛ с радостью заберет полезного жилистого камерунца свободным агентом.

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