Опубликовано 12/05/2021 в 11:14 GMT | Обновлено 12/05/2021 в 11:14 GMT

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду находится в конфликте с партнерами по туринскому клубу.

Большинство игроков «бьянконери» недовольны положением капитана сборной Португалии в раздевалке. Футболисты полагают, что 36-летнему Роналду клуб дает слишком много свободы. Криштиану не тренировался на следующий день после поражения от «Милана» и вместо занятия в основной группе отправился на завод «Феррари» в Маранелло.

Источники La Gazzetta dello Sport передают, что конфликт одноклубников с Роналду обострился за последние несколько месяцев. Из-за спонсорских обязательств португалец пропустил уже несколько тренировок. Большинство игроков «Юве» считают, что это не слишком честно по отношению к остальным. Об этом со ссылкой GdS написал сайт Football Italia

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Криштиану Роналду – лучший бомбардир «Ювентуса» в сезоне-2020/21. В 31 матче чемпионата Италии португалец забил 27 мячей (шесть – с пенальти).

«Юве» идет пятым в Серии А, впервые за 10 лет не взял скудетто и рискует не попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон.

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