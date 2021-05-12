Известный бренд одежды Stone Island может приобрести итальянский клуб «Модена», выступающий в Серии С.
Карло Риветти, мажоритарный владелец Stone Island, близок к завершению сделки, сообщает Gazzetta dello Sport. Ранее итальянские медиа писали, что Stone Island планирует приобрести 30% акций клуба.
- «Модена» заняла четвертое место в группе B третьего итальянского дивизиона и надеется выйти в Серию B через плей-офф.
- Stone Island уже сотрудничал с футбольными клубами – бренд поставлял экипировку клубам «Сохо Уорриорс», «Ринглидерс» и «Чайнатаун».
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