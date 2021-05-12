Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 100-й мяч в составе туринского клуба. Круглая отметка покорилась Кришу в матче 36-го тура Серии А против «Сассуоло».

Чтобы добраться до сотни, португальцу потребовался 131 матч. Он первый футболист «Ювентуса», который забил сотню всего за три первых сезона в клубе, но это еще не самое крутое достижение. Роналду стал первым игроком, который забил 100 мячей за три клуба в трех разных странах.

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В нынешнем сезоне Роналду провел за «Юве» 41 матч, забил 34 мяча и отдал четыре передачи.

«Юве» идет пятым в Серии А, впервые за 10 лет клуб не взял скудетто и рискует не попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон.

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