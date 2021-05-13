Вратарь «Торино» Сальваторе Сиригу сорвался на партнеров по команде во время матча 36-го тура Серии А против «Милана», который «россонери» выиграли со счетом 7:0.

«Вы что творите? Вам нравится играть как дерьмо? Я больше этого не вынесу», – заявил голкипер одноклубникам. Его слова расшифровывает MilanNews.it

В составе «Милана» хет-трик оформил Анте Ребич, дубль – Тео Эрнандес. Также забил Браим Диас, а Франк Кесси реализовал пенальти.

«Милан» идет на третьем месте Серии А, претендуя на второе, «Торино» – 16-й.

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