Бывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил удар шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
39-летний Ибра показал, как выполняет удар ногой с разворота, и подписал: «Ниндзя».
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Хабиб перепостил видео в сторис и подписал, отметив Златана: «А как начет побороться?»
- Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Его статистика – 29-0.
- Ибрагимович на сезон продлил контракт с «Миланом».
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