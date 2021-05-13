Мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду хотела бы, чтобы футболист вернулся в португальский «Спортинг». Мария Долореш Авейру пообещала поговорить об этом с сыном.

«Поговорю с ним и постараюсь сделать все возможное, чтобы убедить вернуться в «Спортинг» в следующем году», – цитирует Авейру Football Italia со ссылкой на TVI24.

Контракт 36-летнего Роналду с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.

Роналду играл за «Спортинг» в 2002-2003 годах и выиграл Суперкубок Португалии.

Чемпионат Италии Роналду забил 100-й мяч за «Юве». И установил уникальный рекорд 16 ЧАСОВ НАЗАД

Чемпионат Италии Роналду поругался с игроками «Юве» – его критикуют за свободу ВЧЕРА В 11:14