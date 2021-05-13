Мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду хотела бы, чтобы футболист вернулся в португальский «Спортинг». Мария Долореш Авейру пообещала поговорить об этом с сыном.
«Поговорю с ним и постараюсь сделать все возможное, чтобы убедить вернуться в «Спортинг» в следующем году», – цитирует Авейру Football Italia со ссылкой на TVI24.
- Контракт 36-летнего Роналду с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
- Роналду играл за «Спортинг» в 2002-2003 годах и выиграл Суперкубок Португалии.
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