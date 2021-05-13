Полтора года назад трансфер Мхитаряна в «Зенит» казался крайне вероятным. Армяне перестали считаться легионерами в РПЛ, сам Генрих страдал из-за травм и коуча Фонсеки, а Питеру объективно требовался плеймейкер под Лигу чемпионов.

Геннадий Орлов уверял, что Мхитарян любит Россию (у него русская бабушка), а босс «Зенита» Александр Медведев не отрицал, что клубу в целом интересен классный АПЗ из «Ромы». Но потом все загнулось – летом 2020-го на Генриха не выходили влиятельные люди из Петербурга. То ли посчитали, что под ЛЧ хватит и Малкома (он потом сломался), то ли сам Мхитарян сразу решил, что еще порубится в Европе – факт в том, что сделка не обсуждалась.

Генрих Мхитарян против Федерико Кьезы из «Ювентуса» Фото: Getty Images

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Армянин остался в Серии А и поступил абсолютно правильно. Несмотря на крах «Ромы» в чемпионате, Генрих стал суперзвездой римлян. В среднем на результативное действие ему нужно около 100 минут – космическая статистика, которая должна была обеспечить Мхитаряну очередной солидный контракт. По текущему соглашению полузащитник зарабатывает около 3,5 млн евро – скорее всего, оклад бы либо вырос (за крутой сезон), либо остался на прежнем уровне (Генриху уже 32).

Но тут случилась катастрофа: владельцы «Ромы» крепко чокнулись и сменили Фонсеку на Моуринью. С одной стороны, безволием и примитивностью Пауло полностью заслужил отставку. С другой, все фаны римлян готовились к прогрессивному Сарри, а не к попсовому Жозе, который работает чисто по инерции. В «МЮ» Особенный напрямую обвинял Мхитаряна в том, что медиа критикуют коуча «дьяволов» – у армянина не находилось ответных аргументов. Генрих вообще не понимал, почему Жозе так абсурдно к нему докапывается и чего хочет. Португальские игры разума бесили человека, который просто хотел побеждать и брать трофеи.

Теперь Мхитарян ждет личной беседы с Моуром, чтобы принять финальное решение – остаться в «Роме» или искать новый клуб. Разумеется, по Европе уже ползут инсайды: например, появились очередные разговоры о переезде Генриха в РПЛ – якобы армянином предметно заинтересовались «Зенит» и «Спартак». Обоим клубам надо прокачиваться под еврокубки, а Мхитарян в статусе свободного агента – настоящий подарок, несмотря на комиссию для Мино Райолы. Но надо признать: сценарий с Россией имеет околонулевую вероятность на реализацию.

Во-первых, Моуринью умеет быть возмутительно милым. Он пригласит Генриха в кабинет, обнимет, скажет что-то вроде «Вот журналисты дураки, мы же с тобой кореша», а потом убедит игрока, что безумно на него рассчитывает. Терять Мхитаряна тупо не в интересах Особенного: у «Ромы» есть долги, но нет жирного бюджета, поэтому надо сохранять лидеров, а не вспоминать старые обиды. Так что Жозе точно постарается удержать Генриха, у которого явно прет в Риме.

Во-вторых, Райола уже больше года мечтает протащить Генриха в «Юве». Там намечается глобальная перестройка, которая может произойти на фоне падения в ЛЕ, но «синьора» вряд ли откажется от условно-бесплатного перехода одного из лучших игроков Серии А. Поэтому если Мхитарян все же не пролонгирует контракт в «Роме», его тепло встретят в Турине. Тут поможет имидж Генриха: в Европе его давно воспринимают как максимально профессионального и сфокусированного на футболе парня.

В-третьих, остаются другие гранды Серии А. В 32 разумно остаться там, где ты разыгрался и адаптировался к стилю, а не ехать в слабеющий чемпионат России. К сожалению, затянуть Мхитаряна в РПЛ может лишь сумасшедший контракт. Допустим, Зобнин в «Спартаке» зарабатывает 3,5 млн евро: по такой логике получается, у Генриха должно быть не меньше шести. Похожая ситуация и в «Зените», где полурезервист Дриусси поднимает в районе трех миллионов.

Генрих Мхитарян и Борха Майораль Фото: Getty Images

Впрочем, офферы из Питера и Москвы амбициозный Генрих все равно будет рассматривать в последнюю очередь. Учитывая его целеустремленность, сложно предположить, что после такого сезона Мхитарян займется циничной монетизацией таланта, а не продолжит разрывать Серию А.

Но это и к лучшему: надо порадоваться за футболиста, которого годами тянули в РПЛ (еще во времена «Анжи»), а он стойко отбивался от фантастических денег и в 2023-м отметит целых 10 лет в европейском футболе.

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