Миланский «Интер» даже после победы в чемпионате Италии-2020/21 испытывает финансовые проблемы.

Для решения денежных трудностей руководство готово на расставание с форвардом сборной Бельгии Ромелу Лукаку. По сообщению источников газеты Corriere dello Sport , 28-летним страйкером уже интересовались два английских гранда – «Челси» и «Манчестер Сити». Боссы «нерадзурри» согласятся на продажу, если два финалиста ЛЧ предложат за Лукаку 120 миллионов евро.

В правлении также рассмотрят офферы по нападающему Лаутаро Мартинесу и крайнему защитнику Ашрафу Хакими. За центрбеком Алессандро Бастони активно присматривается коуч «Сити» Хосеп Гвардиола. Не исключен и уход главного тренера «Интера» Антонио Конте.

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Ранее владелец миланского клуба Стивен Чжан выступил перед футболистами и признал существующие финансовые трудности. Он попросил игроков отказаться от зарплаты за два месяца, чтобы сократить затраты на команду.

По данным газеты La Gazzetta dello Sport, зарплатная ведомость «Интера» в сезоне-2020/21 составляла 149 миллиона евро, это второй показатель в Италии после «Ювентуса». Самые высокооплачиваемые игроки – Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен. Они получают по 7,5 млн евро в год.

В Серии А-2020/21 Ромелу Лукаку забил 22 мяча и отдал 11 результативных передач в 34 матчах.

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