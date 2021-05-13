Главный тренер «Интера» Антонио Конте и нападающий Лаутаро Мартинес устроили шуточный боксерский поединок.

В среду, 12 мая, Конте выпустил Мартинеса в конце первого тайма против «Ромы» на поле вместо травмировавшего Алексиса Санчеса, но на 77-й снова посадил на скамейку. Лаутаро эмоционально отреагировал на обратную замену – накричал на тренера и снял с себя футболку.

На следующий день на тренировке футболист и коуч надели боксерские перчатки, а форвард Ромелу Лукаку в присутствии остальной команды объявлял обоих, словно перед реальным поединком. «Let’s Get Ready to Rumble», – прокричал бельгиец.

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Видео представления Мартинеса и Конте выложил в инстаграм сам Антонио. «Live from Madison Square Garden…» – подписал алленаторе. Он добавил смеющиеся эмодзи и хэштег #всевместе.

В сезоне-2020/21 «Интер» впервые за 11 лет выиграл чемпионат Италии.

В 36 матчах Серии А Лаутаро Мартинес забил 16 мячей и отдал пять ассистов.

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