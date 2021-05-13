Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг».
Он задумался о возможном камбэке в родной клуб после того, как не получил подтверждение о новом трансфере в мадридский «Реал». 36-летнего форварда раздражает критика в Италии, поэтому он рвется в Португалию.
Источники испанского телеканала Cuatro сообщили, что Криштиану готов серьезно сократить требования по зарплате ради «Спортинга». Сам игрок осознает, что вступил в заключительную стадию карьеры, и посчитал, что может недополучить достойных денег по контракту.
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Роналду вернется в Лиссабон вместе со всей семьей. Звезда «Юве» купила роскошный пентхаус в португальской столице стоимостью более семи миллионов евро. Он вместе с Джорджиной Родригес и детьми переедет на 13-й этаж здания ультра-премиум-кровня на Кастильо 203 в районе Руа Кастильо. Об этом сообщили на испанском канале Cuatro.
- Криштиану Роналду покинул «Спортинг» в 2003 году и перешел в «Манчестер Юнайтед» за 16,7 млн евро.
- Лиссабонский клуб впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. «Ювентус» Роналду идет пятым в Серии А и пока не гарантировал место в ЛЧ на следующий сезон.
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