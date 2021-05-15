«Ювентус» и «Интер» выдали один из крутейших матчей весны. После унижения от «Милана» мало кто ждал, что туринцы окажутся способны противостоять новому чемпиону. «Юве» не просто смог, но и победил, оставшись при этом верным себе образца нынешнего сезона – команда Пирло по-прежнему выглядит слабо.

Бывший и действующий чемпионы действительно удивили – футболисты начали матч максимально уныло, но если мотивация «Интера» не носиться по полю ясна, то «Ювентусу» была необходима победа. Главным героем встречи мог стать Хуан Куадрадо – колумбиец зарядил шикарную пушку в конце первого тайма и забил решающий мяч с пенальти в конце второго. Или Войцех Шченсный – поляк несколько раз потащил удары игроков «нерадзурри» в упор. Но всех гениев из «Юве» затмил главный арбитр встречи Джанпаоло Кальварезе.

Джанпаоло Кальварезе Фото: Getty Images

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Рефери показал игрокам обеих команд 12 желтых карточек – кумир всех строгих судей Валентин Иванов выдал португальцам и голландцам на ЧМ-2006 на четыре больше. Кальварезе наказывал за мельчаший удар по ногам и существенно влиял на ход встречи – слишком дотошный судья тормозил игру и перетягивал внимание на себя.

Уже к 23-й минуте итальянец вынес три предупреждения. Одно из них позже заставит «Ювентус» отыгрываться, когда Родриго Бентанкур получит второе. Кальварезе не виноват, что футболисты столько нарушали, но его планка чистой игры была явно чрезмерно завышена. Такая строгость сушила игру и заставляла футболистов весь матч действовать с оглядкой на предупреждения, что, правда, не спасло обе команды от удалений.

В меньшинстве «Ювентус» действовал лучше, чем 11 на 11. Туринцы отдали инициативу «Интеру», но здорово оборонялись, а автогол Кьеллини перезапустил весь матч. И здесь тоже не обошлось без арбитра – Кальварезе точен в раздаче карточек, но отменил чистейший мяч. Пришлось вмешаться арбитрам на ВАР – главному судье намекнули в наушник, что следовало бы пересмотреть эпизод.

Джанпаоло Кальварезе Фото: Getty Images

«Юве» вытащил, казалось бы, безнадежный матч, но заслуги Пирло здесь минимум. Андреа сделал замены из методички юного тренера: убрал атакующих игроков и выпустил оборонительных. Пирло точно не рассчитывал, что его команда забьет еще, главной целью было сохранить счет 2:1.

Победой над «Интером» не может в полной мере довольствоваться и Криштиану Роналду. Португалец забил после неудачно пробитого пенальти и ушел отдыхать на 70-й минуте. За отведенное время Криш нанес два удара по воротам Хандановича. Первый – с пенальти, второй – когда добил мяч в сетку. Получается, не нарвись на фол в штрафной Кьеллини, Рон ушел бы с поля без единого удара. Учитывая, что в нападении с Криштиану играл молодой и нестабильный Кулусевски, португальцу следовало больше активничать. Если он, конечно, хочет играть в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду и Андреа Пирло Фото: Getty Images

Три очка еще ничего не гарантируют туринцам. Даже если проиграют «Милан» или «Наполи», команде Пирло предстоит встретиться с «Болоньей», а в этом сезоне туринцы сливали командам намного слабее. Но перед 38-м туром «Ювентус» в финале Кубка зарубится с «Аталантой» – игра с бергамасками наверняка повлияет на настроение бывших чемпионов перед решающей встречей в Серии А.

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