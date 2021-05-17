В начале прошлого года Александра Кокорина депортировали из «Зенита» в «Сочи» – та история до сих пор остается одной из самых интригующих загадок в истории русского футбола. Известно, что питерские менеджеры (от Семака до Миллера) хотели видеть Сашу у себя, но им четко сказали: отсидевший парень никогда не сыграет за главную городскую команду.
Кто конкретно принял это решение, какими были рычаги давления, как реагировали в «Газпроме» – ответов на эти вопросы элементарно не существует. «Зенит» проглотил ультиматум и согласился отдать Кокорина в аренду в «Сочи» – других вариантов спасти его карьеру не существовало.
Конечно, Саша несколько дней ворчал и даже собирался из принципа доиграть сезон за «Зенит-2», но все равно свалил на юг. Там ему согласовали отличные условия, заранее выплатили деньги налом (форвард соскучился по зарплате, которую почему-то не зачисляли в Петербурге), помогли вонзить сотый мяч в карьере (пусть и детям), а потом предложили полноценный договор.
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Если верить информации Eurosport.ru, Кокорин всего один раз предметно обсуждал контракт с Ротенбергом – чисто из вежливости. Саша не хотел обижать уважаемого человека, но и за «Сочи» играть не собирался. Его привлекали «Локо», «Спартак» и «Динамо», причем дело не только в статусе, но и в деньгах. «Сочи» давал два миллиона евро в год, московские клубы – заметно больше. Но сначала отвалилось «Динамо», потом случился совет директоров «Локо» (кандидатуру Кокорина скипнули за 10 секунд), и в результате остались только Газизов и Федун. Александр метнулся к ним, подписался на три миллиона евро в год и попал в атмосферу жуткого давления.
Пустые матчи, травмы, слухи о фейковых повреждениях перед «Зенитом» и «Сочи» – логично, что через полгода Кокорин резко сорвался в «Фиорентину». Там у него все печально: нет ни практики, ни здоровья, ни хоть какой-то заинтересованности от клуба. Судя по актуальным заявлениям «фиалок», Сашу признали бездарным трансфером и попытаются слить как можно скорее.
Теперь уже ясно, что ключевая ошибка Кокорина – полный игнор варианта с «Сочи». Летом 2020-го Александр решил, что слишком крут для этого клуба, поэтому пора двигаться дальше. На самом деле Саше стоило провести еще минимум сезон у Ротенберга. Во-первых, никаких психологических запар: за «Сочи», в отличие от «Спартака», почти не следят, поэтому можно спокойно прокачивать статистику и периодически отдыхать от нагрузок. Во-вторых, команда Федотова весь сезон претендовала на еврокубки – со здоровым Кокориным были неплохие шансы на Кубок или место в ЛЧ (разрыв – всего 4 очка). В-третьих, из «Сочи» в теории реально вернуться в сборную – это провернул даже Заболотный, который сейчас готовится к Евро.
Скорее всего, Кокорин отмел южный сценарий только из-за негативного имиджа клуба. Год назад игроков «Сочи» считали крысками, которые громят детей, сливают «Зениту» и больше ничего не могут. Примерно так же к проекту Ротенберга отнесся, к примеру, Олег Шатов, который гордо отказался переезжать из Петербурга в Сочи. В интервью Олег сказал, что в сезоне-2019/20 такая аренда была бы футбольным преступлением, но сейчас «Рубин» Шатова набрал столько же очков, сколько и гангстеры с «Фишта». Значит, «Сочи» все же в порядке.
Александр Кокорин
Фото: Getty Images
Кокорина объективно подвели жадность и амбиции. Но если с деньгами все понятно (надо как-то скомпенсировать простой после Пака), то целеустремленность Кокорина слегка смешит. Изначально он пошел в «Спартак», где кроме него три крутых страйкера, а потом комично побежал в Европу, хотя опоздал с этим трипом лет на пять. Кстати, во Флоренции Саше платят те же два миллиона, что и предлагал Ротенберг. Только совсем скоро эта история может закончиться выставлением на трансфер.
Отправляясь в Италию, Кокорин убегал от репрессий русского футбола, но нужно зафиксировать: каждое решение Александра за последний год было абсолютно неверным. Погнался за деньгами – получил мощнейший хейт. Поехал за мечтой – чередует скамейку с медкабинетом.
Возможно, травмы и проблемы были бы и в «Сочи», но финиш прошлого сезона указывает на обратное: Кокорин явно нашел своего тренера, кайфовал на занятиях, регулярно забивал в РПЛ и не ломался.
Жаль, что алчность и общественное мнение так повлияли на Александра. Ему действительно стоило провести хотя бы один яркий и полноценный сезон в РПЛ, а уже потом идти либо в основу к русским грандам, либо в статусную европейскую команду – конечно, не со дна Серии А. Но Саша поступил максимально прямолинейно и до сих пор за это расплачивается. Правда, летом «Сочи» явно потеряет Антона Заболотного. Может, дать Александру Кокорину еще один шанс?
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