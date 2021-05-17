Появился еще один намек на скорый уход португальского нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» – он увозит из Турина свой автопарк.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как суперкары 36-летнего Роналду загружают на грузовик транспортной компании Rodo Cargo, базирующейся в Лиссабоне. Слухи связывают Роналду именно с переходом в «Спортинг» из Лиссабона.

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Криштиану Роналду покинул «Спортинг» в 2003 году и перешел в «Манчестер Юнайтед» за 16,7 млн евро.

Контракт португальца с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.

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