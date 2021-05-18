Отец нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки Эмилиано устроил погром в спортивном центре «Ромы» в Тригории. Мужчина ворвался на парковку римлян и разбил несколько автомобилей, принадлежащих сотрудникам клуба. Пострадало имущество генерального директора «джаллоросси» Тьягу Пинту, ассистента главного тренера сборной Италии Аттилио Ломбардо, и директора римлян Моргана Де Санктиса.

Затем разъяренный отец направился на поле, где тренировалась молодежная команда – пришлось эвакуировать игроков академии – в этот момент они тренировались неподалеку. В итоге Эмилиано Скамакку задержала полиция – в момент преступления на нем была надета толстовка с лого «Сассуоло», а при себе у мужчины не обнаружилось документов. Мотивы отца молодого футболиста пока не выяснены, сообщает Football Italia

Джанлука Скамакка принадлежит «Сассуоло», но в данный момент выступает на правах аренды за «Дженоа»

В нынешнем сезоне форвард провел 29 матчей, забил 12 мячей и сделал два ассиста.

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