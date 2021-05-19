О сложностях в Бергамо

– По-моему, для любого человека, когда он приезжает из многомиллионного города в 100-тысячный, небольшой, наверное, это сильный контраст. Еще и когда все закрыто. В первую очередь эмоционально было сложновато. Никто к тебе не может приехать навестить, долгое время не виделся и не общался с мамой, с друзьями. Можно сказать, жизни не было. А так, конечно, первое время было не до этого, потому что привыкал к тренировкам, к новой жизни. Личная жизнь уходила на второй план.

Я теперь понимаю, когда ребята из-за границы приезжают, привозят с собой друзей, массажистов, физио. Чтобы чувствовать, что ты не один, это помогает очень сильно, 100%.

Чемпионат Италии Малиновский – о Миранчуке: «У нас привыкли: хотят все и сразу» 2 ЧАСА НАЗАД

Алексей Миранчук и Маттео Пессина, «Аталанта» – «Болонья» Фото: Getty Images

Когда тебе предоставляют возможность, 5-10-15 минут, я понял, что за это время нужно сделать что-то такое, чтобы тренер понимал и видел что-то в тебе: голы, передачи, какие-то действия правильные. Поэтому то время, которое мне предоставляется, я пытаюсь с пользой проводить. Чтобы знали, что в команде есть такой человек, который может выйти и что-то изменить.

О популярности

– Еще недавно мы с Леной (девушка Миранчука – Eurosport.ru) прогуливались, в маске. Какая-то компания сидит – как-то увидели, узнали. Не понял, как. «Миранчук!» – кричат. И как-то многие начали узнавать. Я думаю: почему так? Потому что все открылось, все начали выходить, а город небольшой. Здесь футбол все любят, поэтому узнают.

Вчера выходили в магазин. Там бабушка. А я к ней давно заходил, когда мы только приехали. Она поняла, что я футболист. Зашли к ней. Она узнала, вышла, говорит: «Как дела? Вот сейчас молодец, прибавляешь. Давай!» Бабушка стала говорить мне, что вот вы Кубок играете. Я очень удивился.

Об итальянском языке

– Говорить на самом деле очень тяжело. Либо может у меня такой характер, либо это правда тяжеловато. Какими-то маленькими фразами могу что-то сказать. Все футбольные фразы, установки, теории Мистера я понимаю. Не все слово в слово, но понимаю смысл и что хотят донести. Мне кажется, это самое главное. Говорить, конечно, тоже надо, чтобы какая-то коммуникация была, но с ребятами маленькими фразами я могу перекинуться.

Первое время мне очень сильно Руслан Малиновский помогал, потому что я не понимал вообще ничего. И он мне теории переводил, что-то на тренировках. Сначала без Руслана вообще не понимал, что делать.

О просмотре футбола

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Imago

В России только матчи «Локомотива», а так итальянские и испанские. «Локомотив» стараюсь все матчи смотреть. Со всеми одноклубниками пытаюсь поддерживать связь, тепло общаемся.

О футбольной наглости

– Когда ты только приходишь и у тебя нет какого-то авторитета и своего слова, ты не можешь просто выйти и сказать что-то. Ты можешь это сделать, но я считаю это неправильным. Потом через время, когда ты забиваешь, отдаешь, участвуешь в результате и становишься каким-то таким игроком, тогда можешь потихоньку начать. У меня такие понятия.

О переходе в «Зенит»

– Я тоже слышал об этом слухе, удивился. Но мне здесь все нравится, я получаю удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, от работы. Конечно же, у меня есть амбиции, хочу больше играть, помогать ребятам давать результат. Я спортсмен, футболист – у каждого это внутри. Понял, что мне нужно терпение, спокойствие – дальше все придет, все будет хорошо. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом. Я 100% остаюсь в Бергамо, – рассказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну.

Миранчук перешел в «Аталанту» в октябре 2020 года.

В 29 матчах за клуб он забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.

Футбол Миранчук отдает, Головин – отдает и забивает. Русские в Европе 16/05/2021 В 21:15