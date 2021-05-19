Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением, чего не хватило Алексею Миранчуку в первый сезон в итальянском клубе и как проявить себя еще сильнее.

– В прошлом году у меня тоже были такие ситуации, когда играл неплохо, но меньше. Чтобы понятнее было: здесь в команде 20 человек, и все они очень сильные. Мистер [Джанпьеро Гасперини] принимает решение, и на данную игру оно такое. Нужно принимать его и быть готовым выйти в любую минуту. Наши замены, те люди, которые выходят на поле, они должны усилить игру – немного добавить скорости, интенсивности. То что мы в прошлом сезоне делали, и очень много игр выиграли за счет этого.

Есть обойма, пять замен – 16 человек, которые должны быть готовы. Все, кто смотрят «Аталанту», понимают, что в атакующей линии он [тренер] очень много меняет. Поэтому нужно просто работать и ждать своего шанса, по-другому никак.

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– Почти все приводят в пример тебя, когда говорят о Миранчуке. Какой ты дашь главный совет Алексею?

Руслан Малиновский Фото: Getty Images

– Когда его брали сюда, думаю, все знали его качества. Ему не надо ничего никому доказывать, что у него они есть. Что он индивидуально сильный футболист. Второй момент: есть какой-то период адаптации и понимания. Просто этот первый год, придя с чемпионата России, ему, конечно, тяжело. И язык, и он такой скромный парень. Сейчас он уже более общительный, и с ребятами, они его поддерживают.

У нас как привыкли: хотят все и сразу. Нужно терпение, работать и ждать своего шанса. Потому что когда я переходил в первый раз в Европу (Руслан перешел в 2016-м из «Шахтера» в «Генк» – Eurosport.ru) как легионер из другого чемпионата – нужно быть на голову сильнее футболиста, который играет в этом чемпионате. Я приехал в Бельгию. На моей позиции были бельгийцы, и мне, чтобы играть, нужно было на голову сильнее играть.

– Параллели между твоей карьерой в «Аталанте» и карьерой Миранчука адекватные?

– Если посмотреть на Ремо Фройлера и некоторых других футболистов, они сыграли в первый сезон 5-6 матчей. Миранчук же уже сыграл больше матчей. Ему нужно терпение, это самое главное, – рассказал Малиновский в интервью ютьюб-каналу Нобеля Арустамяна.

Миранчук перешел в «Аталанту» в октябре 2020 года.

В 29 матчах за клуб он забил 7 мячей и сделал 2 ассиста.

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