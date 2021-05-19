Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб уже в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercatoweb, 30-летний форвард может стать частью сделки по переходу вратаря «Кальяри» Алессио Краньо. Сардинский клуб просит за игрока около 20 миллионов евро, и, чтобы сбить цену, «Фиорентина» намерена сделать частью трансфера двух футболистов – Александра Кокорина и Лоренцо Венути. Также на Краньо претендует «Интер», который видит в нем замену Самиру Хандановичу.
- Кокорин дебютировал за «Фиорентину» 5 февраля и с тех пор отыграл за клуб 79 минут в трех матчах. За это время форвард не отметился результативными действиями.
- В последний раз Александр выходил на поле 3 марта в матче против «Ромы».
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