Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Фиорентину».
Как сообщают La Nazione и Firenzeviola, немец входит в список кандидатов на смену Джузеппе Якини, который покинет команду по окончании сезона. Фаворитом руководства флорентийского клуба является главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, однако если договориться с ним не удастся, «Фиорентина» обратит внимание на других претендентов. В альтернативном списке – Доменико Тедеско, а также экс-коуч «Ромы» Паулу Фонсека и главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль.
- Контракт Тедеско со «Спартаком» действует до 30 июня 2021 года. Клуб и тренер уже сообщили, что новое соглашение не будет подписано, а сам Доменико уже попрощался с командой и болельщиками.
- Тедеско стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года. Его главное достижение во главе красно-белых – второе место в чемпионате России-2020/21 и выход в квалификацию Лиги чемпионов следующего сезона.
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