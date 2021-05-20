Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что считал Александра Кокорина самым талантливым российским футболистом.

«Я всегда считал самым талантливым российским футболистом Сашку Кокорина. Он был настолько талантливым! Я думал, что это уровень «Реала», «Манчестера», «Челси»… Но видите, он свою карьеру убил. Еще отмечу братьев Миранчуков. Когда я пришел в «Локомотив», они были молодыми ребятами. Им было по 17-18 лет, но они уже были готовыми талантливыми футболистами», – рассказал 39-летний Павлюченко в интервью ютьюб-каналу «Поз и Кос».

Чемпионат Италии «Фиорентина» хочет обменять Кокорина в другой клуб Серии А 19 ЧАСОВ НАЗАД

Самые известные клубы в карьере Романа – «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив». Выступает на профессиональном уровне до сих пор, играя в ПФЛ за ногинское «Знамя».

Со сборной России Павлюченко стал бронзовым призером Евро-2008.

Кокорин в январе перешел в «Фиорентину» и с тех пор провел на поле только 79 минут.

Чемпионат Италии Кокорин уже никому не нужен. В чем его главная ошибка? 17/05/2021 В 11:02