Президент «Беневенто» Оресте Вигорито придумал необычный способ наказать команду за вылет из Серии А. Глава клуба не оплатил игрокам и тренерскому штабу билеты на самолет до Турина.

Команде придется ехать на автобусе – идеей президент вдохновился из обращения болельщиков клуба Curva Sud. «Весь год команда путешествовала комфортабельными чартерными рейсами, надеемся, что на этот раз поедет на скромном корпоративном автобусе», – заявили фанаты. Вигорито идея понравилась – теперь Филиппо Индзаги и футболисты проедут около 900 км почти через всю Италию. Дорога займет примерно 12 часов, сообщает Calciomercato

«Беневенто» лишился шансов остаться в Серии А после ничьей «Лацио» и «Торино» в 37-м туре.

Футболисты отправятся на матч против «Торино». Он мог стать решающим, но теперь носит формальный характер.

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