Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может перейти в «Монцу». Клуб выступает в Серии Б и принадлежит Сильвио Берлускони.

Исполнительный директор «Монцы» Адриано Галлиани был в одном шаге от того, чтобы подписать Буффона в «Милан» летом 2006 года, а теперь хочет видеть вратаря в новом клубе, сообщает Николо Скира в твиттере

В нынешнем сезоне Серии А Буффон провел восемь матчей, три из них отыграх на ноль.

Сообщалось, что интерес к голкиперу проявляет «Барселона».

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