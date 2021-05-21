Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может перейти в «Монцу». Клуб выступает в Серии Б и принадлежит Сильвио Берлускони.
Исполнительный директор «Монцы» Адриано Галлиани был в одном шаге от того, чтобы подписать Буффона в «Милан» летом 2006 года, а теперь хочет видеть вратаря в новом клубе, сообщает Николо Скира в твиттере.
- В нынешнем сезоне Серии А Буффон провел восемь матчей, три из них отыграх на ноль.
- Сообщалось, что интерес к голкиперу проявляет «Барселона».
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