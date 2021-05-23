Лига чемпионов

Два участника ЛЧ-2021/22 от Италии известны, оба играют в черно-синем: чемпионский «Интер» и «Аталанта», которая ниже четвертой строчки не опустится. Два оставшихся билета разыграют «Милан» (76 очков), который не участвовал в главном еврокубке 7 лет, «Наполи» (76) и «Ювентус» (75). В такой же последовательности они финишируют, если вся тройка закончит сезон с равным количеством баллов, поскольку у «россонери» лучшая стата личных встреч с обоими конкурентами, а неаполитанцы обгонят туринцев по дополнительным показателям.

Однако у «Милана» в последнем туре самый сложный соперник: играющая дома «Аталанта», которая наверняка захочет остаться второй по итогам – лучший результат в клубной истории. В последних 10 очных матчах у «Милана» только одна победа, плюс за полтора года «россонери» получили 0:5 и 0:3.

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«Наполи» дома примет «Верону». В первом круге «мастифы» неожиданно оказались сильнее (3:1), но в Неаполе они побеждали с января 2001-го: хороший знак для партенопеев.

«Наполи» Фото: Getty Images

«Ювентус» – единственный из троицы, который не имеет право терять очки – едет к «Болонье», у которой выиграл 10 раз в последних 10 матчах. Но в этом сезоне невозможно предсказать, когда команда Андреа Пирло оступится.

Лига Европы и Лига конференций

С ЛЕ все понятно: вторую путевку от Италии гарантировал «Лацио». Он в последнем туре гостит у «Сассуоло», который бьется за третий еврокубок с «Ромой». Захотят ли «орлы» устроить подставу принципиальному врагу? Впрочем, «Рома» опережает «нероверди» на 2 балла и играет на выезде с подвальной «Специей», так что все в зубах и когтях «волков».

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