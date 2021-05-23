Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин принял участие в матче 38-го тура Серии А против «Кротоне».

Российский форвард вышел на замену на 76-й минуте вместо Франка Рибери. Игра стала для Кокорина первой с 3 марта. За проведенное на поле время Александр не отметился результативными действиями. Всего в четырех матчах за «Фиорентину» в Серии А Кокорин в сумме сыграл 91 минуту. И показал удручающую статистику: 0 голов, 0 ударов (0 xG), 0 голевых передач, 0 передач под удар (0.01 xA), 25/30 точных передач, 1/5 выигранных единоборств, 0 попыток дриблинга и 1 касание в чужой штрафной.

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Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.

Суммарно Александр пропустил 14 матчей «фиалок».

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