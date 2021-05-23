Стало известно, кто примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов от Италии. После 38-го тура Серии А в топ-4 попали «Милан», «Аталанта» и «Ювентус».

Россонери обыграли бергамцев благодаря дублю Франка Кесси с пенальти. Команда Пиоли набрала 79 очков и заняла второе место, а «Аталанта» стала четвертой с 78 баллами.

«Ювентус» разгромил «Болонью» со счетом 4:1, набрал 78 очков и поднялся на четвертое место – команда Пирло уступает «Аталанте» по личным встречам.

Чемпионат Италии Гасперини может возглавить «Ювентус» 5 ЧАСОВ НАЗАД

«Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1). Неаполитанцы набрали 77 баллов и опустились на пятую позицию, дающую право сыграть в Лиге Европы.

Компанию команде Гаттузо составит «Лацио», а в Лигу конференций квалифицировалась «Рома», которая опередила «Сассуоло» благодаря успеху в личных встречах.

Чемпионом Италии стал «Интер» – команда Конте обеспечила золото после 34-го тура, когда обыграла «Кротоне».

Вылетели из Серии А «Беневенто», «Кротоне» и «Парма», из Серии Б поднялись «Эмполи» и «Салернитана». Третий новичок определится в финале плей-офф, где сыграют «Венеция» и «Читтаделла».

Чемпионат Италии «Ювентус» и Криш останутся без Лиги чемпионов? Расклады Серии А 12 ЧАСОВ НАЗАД