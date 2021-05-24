Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии. Он заявил, что посвящает завоеванный трофей себе самому.

«Закономерный итог выдающегося года. Мы набрали 91 очко, забили почти 90 мячей. Лучшая защита, вторая в чемпионате атака. Это значит, мы добились чего-то впечатляющего и важного. Это чемпионство я ставлю в число своих главных достижений, потому что оно не было простым. Я находился под давлением, когда пришел в «Интер», так как присоединился к команде, которая не побеждала девять лет. Мы работали и смогли добиться невероятного результата.

Завоевание скудетто с «Интером» принесло мне большое удовлетворение и дало понять, что серьезный подход, работа и самопожертвование – единственное оружие, которое у меня есть. Я посвящаю эту победу себе. Потому что знаю, каким был тяжелым этот путь в последние два года. Мне по-настоящему пришлось отдать все свои силы. Были моменты, когда я в чем-то сомневался и сомневался в себе, но мы были достаточно сильны, чтобы все преодолеть. Мы все были хороши, даже я», – сказала сказал клубному каналу на твиче Конте, которого цитирует Football Italia

Чемпионат Италии Конте с Лаутаро после ссоры сделали из тренировки боксерский бой 13/05/2021 В 16:55

«Интер» оформил чемпионство за четыре тура до конца и финишировал с перевесом в 12 очков над «Миланом».

Второе место заняли «россонери», третье – «Аталанта». «Юветус» стал четвертым.

Чемпионат Италии «Интер» продаст Лукаку за 120 млн евро из-за проблем с деньгами 13/05/2021 В 15:18