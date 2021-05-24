Опубликовано 24/05/2021 в 20:03 GMT

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может перейти на работу в «Наполи».

Португальский специалист, который заменит на этом посту Дженнаро Гаттузо, будет представлен в ближайшие дни, сообщает Il Corriere dello Sport

Консейсау работает в «Порту» с 2017 года. С клубом он дважды стал чемпионом Португалии, один раз взял Кубок и два раза – Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Порту» под руководством Консейсау дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, выбив «Ювентус».

Дженнаро Гаттузо уволен после того, как «Наполи» занял пятое место в Серии А и не попал в Лигу чемпионов.

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