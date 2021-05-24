Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может перейти на работу в «Наполи».
Португальский специалист, который заменит на этом посту Дженнаро Гаттузо, будет представлен в ближайшие дни, сообщает Il Corriere dello Sport.
- Консейсау работает в «Порту» с 2017 года. С клубом он дважды стал чемпионом Португалии, один раз взял Кубок и два раза – Суперкубок страны.
- В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Порту» под руководством Консейсау дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, выбив «Ювентус».
- Дженнаро Гаттузо уволен после того, как «Наполи» занял пятое место в Серии А и не попал в Лигу чемпионов.
Чемпионат России
«Зенит» нашел замену Семаку в Португалии (Record)
Лига чемпионов УЕФА
Тренер «Порту»: «Результат несправедлив, мы были лучше»
Лига чемпионов УЕФА
Тренер «Порту» жестко наехал на Гвардиолу. Что натворил Пеп?